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«Автомобилист» готов обменять Пилипенко и Переляева

15:24
Кирилл Пилипенко.
Кирилл Пилипенко.

Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» готов к обмену нападающего Кирилла Пилипенко и защитника Семена Переляева. Уральцы хотят получить за хоккеистов других игроков или денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 23-летний Пилипенко провел 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Адмирала» и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-11». 20-летний Переляев на данный момент не провел в Континентальной лиге ни одного матча.

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