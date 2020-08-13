«Автомобилист» готов обменять Пилипенко и Переляева

Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» готов к обмену нападающего Кирилла Пилипенко и защитника Семена Переляева. Уральцы хотят получить за хоккеистов других игроков или денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 23-летний Пилипенко провел 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Адмирала» и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-11». 20-летний Переляев на данный момент не провел в Континентальной лиге ни одного матча.