«Автомобилист» дома обыграл «Нефтехимик»

«Автомобилист» выиграл у «Нефтехимика» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Брукс Мэйсек, который сделал дубль, Георгий Белоусов и Джефф Плэтт. У гостей забивали Якоб Берглунд, Александр Черников и Йонас Энлунд.

«Автомобилист» набрал 47 очков и занимает четвертое место на Востоке. У «Нефтехимика» 39 очков и девятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» — 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)

Голы: Мэйсек — 14 (Голышев, Гуркин), 0:10 — 1:0. Белоусов — 7 (Дацюк, Хрипунов), 10:06 — 2:0. Берглунд — 12 (Энлунд), 14:56 — 2:1. Черников — 2 (Куликов, Хисамутдинов), 22:13 — 2:2. Плэтт — 4 (Мамкин), 25:47 — 3:2. Энлунд — 4 (Падакин, Берглунд), 34:01 — 3:3. Мэйсек — 15 (Плэтт, Мамкин), 38:46 — 4:3.

Вратари: Коварж — Шарыченков (58:44).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (9+13+10) — 39 (12+13+14).

Судьи: Акузовский, Юдаков.

19 декабря. Екатеринбург. КРК «Уралец».