«Автомобилист» дома обыграл «Барыс»

«Автомобилист» победил «Барыс» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Питер Холланд, Брукс Мэйсек и Алексей Макеев. У гостей забили Роман Старченко и Якоб Лилья.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Холланд — 3 (Макеев), 1:09 — 1:0. Мэйсек — 5 (бол., Секстон, Холланд), 5:20 — 2:0. Старченко — 2 (бол., Шестаков, Маклюков), 13:49 — 2:1. Макеев — 9 (Голышев), 35:09 — 3:1. Лилья — 2 (Сведберг), 53:22 — 3:2.

Вратари: Коварж — Ортио (59:07).

Штраф: 20 — 4.

Броски: 26 (12+8+6) — 23 (5+11+7).

Судьи: Мочалов, Соин.

7 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 2648 зрителей.