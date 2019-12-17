«Автомобилист» дома обыграл «Амур»

«Автомобилист» выиграл у «Амура» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Анатолий Голышев, Евгений Мозер и Брукс Мэйсек. По результатам на текущий момент клуб из Екатеринбурга занимает пятое место в Восточной конференции, имея в активе 45 очков. У «Амура» 31 очко и 11-я позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Голышев — 4 (бол., Дацюк), 2:10 — 1:0. Мозер — 3 (Мамкин, Холланд), 9:55 — 2:0. Мэйсек — 13 (бол., Обидин, Холланд), 33:48 — 3:0.

Вратари: Коварж — Лангхамер.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 36 (12+15+9) — 35 (11+12+12).

Судьи: Букин, Гашилов.

17 декабря. Екатеринбург. КРК «Уралец».

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