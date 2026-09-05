«Автомобилист» — «Динамо»: во сколько начало матча КХЛ

«Автомобилист» и московское «Динамо» встретятся в первом игровом дне регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 5 сентября. Игра пройдет в Екатеринбурге. Начало матча — в 14.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

5 сентября, 14:30. УГМК Арена (Екатеринбург) Автомобилист Динамо М

Следить за ключевыми событиями встречи «Автомобилист» — «Динамо» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Матч «Автомобилист» — «Динамо» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Одной из главных интриг встречи станет противостояние тренеров. Алексей Кудашов летом возглавил «Автомобилист», а московское «Динамо» принял Леонид Тамбиев.

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