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Автомобилист — Динамо: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию 5 сентября 2026

«Автомобилист» — «Динамо»: во сколько начало матча КХЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Москва

«Автомобилист» и московское «Динамо» встретятся в первом игровом дне регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 5 сентября. Игра пройдет в Екатеринбурге. Начало матча — в 14.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
5 сентября, 14:30. УГМК Арена (Екатеринбург)
Автомобилист
Динамо М

Следить за ключевыми событиями встречи «Автомобилист» — «Динамо» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Матч «Автомобилист» — «Динамо» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Одной из главных интриг встречи станет противостояние тренеров. Алексей Кудашов летом возглавил «Автомобилист», а московское «Динамо» принял Леонид Тамбиев.

КХЛ: календарь матчей, результаты, турнирная таблица, статистика команд и последние новости

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 1 1 0 2
2 Салават Юлаев 1 1 0 2
3 Автомобилист 1 1 0 2
4 Ак Барс 1 1 0 2
5 Нефтехимик 1 0 1 1
6 Сибирь 1 0 1 1
7 Авангард 0 0 0 0
8 Барыс 0 0 0 0
9 Адмирал 0 0 0 0
10 Амур 1 0 1 0
11 Трактор 1 0 1 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 1 1 0 2
2 Торпедо НН 1 1 0 2
3 Шанхай Дрэгонс 1 1 0 2
4 СКА 1 1 0 2
5 Лада 1 0 1 1
6 Динамо Мн 0 0 0 0
7 ЦСКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Северсталь 1 0 1 0
10 Динамо М 1 0 1 0
11 Спартак 1 0 1 0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
7.09 16:30 Авангард – Салават Юлаев - : -
7.09 17:00 Автомобилист – Трактор - : -
7.09 17:00 Барыс – Сибирь - : -
7.09 19:00 Северсталь – Лада - : -
7.09 19:10 Динамо Мн – Торпедо НН - : -
7.09 19:30 ЦСКА – Спартак - : -
7.09 19:30 СКА – Динамо М - : -
7.09 19:30 Ак Барс – Адмирал - : -
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