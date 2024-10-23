«Автомобилист» и «Динамо» встретятся в КХЛ 23 октября

«Автомобилист» и «Динамо» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 23 октября. Матч пройдет на ледовой арене «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Автомобилист» — «Динамо» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также встречу в Екатеринбурге покажут канал «КХЛ Prime» и сайт лиги.

Ключевые события и результат игры «Автомобилист» — «Динамо» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

«Автомобилист» в этом регулярном чемпионате сыграл 17 матчей и набрал 22 очка. У «Динамо» — 18 игр и 20 очков.