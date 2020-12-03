«Динамо» разгромило «Автомобилист», Линдберг и Кагарлицкий сделали дубль

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на выезде обыграло «Автомобилист» (7:2).

В составе победителей по две шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий и Оскар Линдберг.

«Динамо» набрало 40 очков и занимает четвертое место на Западе. У «Автомобилиста» столько же очков и шестая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 2:7 (0:3, 0:1, 2:3)

Голы: Хиетанен — 2 (бол., Чайковски, Шипачев), 1:20 — 0:1. Кагарлицкий — 5 (Шипачев), 3:38 — 0:2. Линдберг — 6 (Тарасов), 5:56 — 0:3. Линдберг — 7 (Пяярви-Свенссон), 37:24 — 0:4. Мэйсек — 12 (бол., Холланд, Бочаров), 45:38 — 1:4. Мэйсек — 13 (Холланд, Мамкин), 49:17 — 2:4. Тарасов — 11 (Линдберг, Сергеев), 49:58 — 2:5. Яшкин — 21 (Кагарлицкий), 55:32 — 2:6. Кагарлицкий — 6 (бол., Яшкин, Шипачев), 58:42 — 2:7.

Вратари: Коварж (Галкин, 5:56) — Еременко.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 33 (9+8+16) — 28 (11+7+10).

Судьи: Бирин, Соин.

3 декабря. Екатеринбург. КРК «Уралец».