«Автомобилист» — «Динамо» Минск: видеообзор матча

«Автомобилист» дома победил минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

После 45 игр минчане занимают 5-е место в Западной конференции, набрав 56 очков. «Автомобилист» — на 5-й строчке в Восточной конференции с 54 очками в 43 матчах.