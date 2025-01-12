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Сегодня, 21:14

«Автомобилист» — «Динамо» Минск: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Автомобилист» дома победил минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

После 45 игр минчане занимают 5-е место в Западной конференции, набрав 56 очков. «Автомобилист» — на 5-й строчке в Восточной конференции с 54 очками в 43 матчах.

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ХК Автомобилист
ХК Динамо (Минск)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Динамо М 44 27 17 57
3 Спартак 42 26 16 57
4 ЦСКА 43 25 18 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 43 25 18 54
8 Торпедо 43 19 24 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 45 27 18 59
2 Сал. Юлаев 43 28 15 58
3 Ак Барс 42 27 15 56
4 Металлург Мг 44 27 17 56
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 42 18 24 40
9 Лада 42 17 25 40
10 Нефтехимик 43 14 29 39
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 44 9 35 23
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12.01 14:00
Авангард – Сал. Юлаев
 3 : 2
12.01 15:00
Автомобилист – Динамо Мн
 4 : 3 Б
12.01 16:00
Лада – Куньлунь РС
 2 : 3 Б
12.01 17:00
Витязь – Северсталь
 1 : 2
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