«Автомобилист» обыграл минское «Динамо» в серии буллитов

«Автомобилист» дома победил минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

За екатеринбуржцев шайбы забросили Анатолий Голышев, Джесси Блэйкер и Брукс Мэйсек, победный буллит на счету Александра Шарова. У белорусской команды голами отличились Сергей Кузнецов, Виталий Пинчук и Диллон Дюбе.

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Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо Мн» (Минск) — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Голышев — 10 (Да Коста, Мэйсек), 13:58 — 1:0. Кузнецов — 3, 16:50 — 1:1. Блэкер — 2 (бол., Мэйсек, Шаров), 30:53 — 2:1. Пинчук — 17 (Волков), 34:12 — 2:2. Мэйсек — 16 (бол., Кизимов, Да Коста), 37:32 — 3:2. Дюбе — 4 (Брук, Сотишвили), 49:29 — 3:3.

Победный буллит: Шаров.

Вратари: Галкин — Вельмакин.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 19 (5+7+6+1) — 30 (9+7+11+3).

Судьи: Беляев, Кочетов.

12 января. Екатеринбург. «Уралец». 5545 зрителей.