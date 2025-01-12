«Автомобилист» обыграл минское «Динамо» в серии буллитов
«Автомобилист» дома победил минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.
За екатеринбуржцев шайбы забросили Анатолий Голышев, Джесси Блэйкер и Брукс Мэйсек, победный буллит на счету Александра Шарова. У белорусской команды голами отличились Сергей Кузнецов, Виталий Пинчук и Диллон Дюбе.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо Мн» (Минск) — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Голышев — 10 (Да Коста, Мэйсек), 13:58 — 1:0. Кузнецов — 3, 16:50 — 1:1. Блэкер — 2 (бол., Мэйсек, Шаров), 30:53 — 2:1. Пинчук — 17 (Волков), 34:12 — 2:2. Мэйсек — 16 (бол., Кизимов, Да Коста), 37:32 — 3:2. Дюбе — 4 (Брук, Сотишвили), 49:29 — 3:3.
Победный буллит: Шаров.
Вратари: Галкин — Вельмакин.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 19 (5+7+6+1) — 30 (9+7+11+3).
Судьи: Беляев, Кочетов.
12 января. Екатеринбург. «Уралец». 5545 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|45
|35
|10
|72
|2
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|3
|Спартак
|42
|26
|16
|57
|4
|ЦСКА
|43
|25
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|45
|25
|20
|56
|6
|СКА
|43
|25
|18
|54
|7
|Северсталь
|43
|26
|17
|53
|8
|Торпедо
|43
|19
|24
|46
|9
|Куньлунь РС
|43
|19
|24
|42
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|42
|13
|29
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|45
|27
|18
|59
|2
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|3
|Ак Барс
|42
|27
|15
|56
|4
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|56
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|43
|22
|21
|47
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|42
|18
|24
|40
|9
|Лада
|41
|17
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|12.01
|14:00
|
Авангард – Сал. Юлаев
|3 : 2
|12.01
|15:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|4 : 3 Б
|12.01
|16:00
|
Лада – Куньлунь РС
|- : -
|12.01
|17:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -