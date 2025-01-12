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Сегодня, 17:25

«Автомобилист» обыграл минское «Динамо» в серии буллитов

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Автомобилист» дома победил минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

За екатеринбуржцев шайбы забросили Анатолий Голышев, Джесси Блэйкер и Брукс Мэйсек, победный буллит на счету Александра Шарова. У белорусской команды голами отличились Сергей Кузнецов, Виталий Пинчук и Диллон Дюбе.

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Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо Мн» (Минск) — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Голышев — 10 (Да Коста, Мэйсек), 13:58 — 1:0. Кузнецов — 3, 16:50 — 1:1. Блэкер — 2 (бол., Мэйсек, Шаров), 30:53 — 2:1. Пинчук — 17 (Волков), 34:12 — 2:2. Мэйсек — 16 (бол., Кизимов, Да Коста), 37:32 — 3:2. Дюбе — 4 (Брук, Сотишвили), 49:29 — 3:3.

Победный буллит: Шаров.

Вратари: Галкин — Вельмакин.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 19 (5+7+6+1) — 30 (9+7+11+3).

Судьи: Беляев, Кочетов.

12 января. Екатеринбург. «Уралец». 5545 зрителей.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Минск)
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Западная конференция И В П О
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2 Динамо М 44 27 17 57
3 Спартак 42 26 16 57
4 ЦСКА 43 25 18 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 СКА 43 25 18 54
7 Северсталь 43 26 17 53
8 Торпедо 43 19 24 46
9 Куньлунь РС 43 19 24 42
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 45 27 18 59
2 Сал. Юлаев 43 28 15 58
3 Ак Барс 42 27 15 56
4 Металлург Мг 44 27 17 56
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 42 18 24 40
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