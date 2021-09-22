Дубль Шумакова помог «Автомобилисту» разгромить минское «Динамо»
19:28
«Автомобилист» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 7:3.
Дубль в составе победителей оформил Сергей Шумаков. По два очка набрали Павел Куликов (1+1), Ефим Гуркин (1+1), Алексей Макеев (0+2) и Станислав Бочаров (0+2).
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