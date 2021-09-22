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Дубль Шумакова помог «Автомобилисту» разгромить минское «Динамо»

19:28
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«Автомобилист» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 7:3.

Дубль в составе победителей оформил Сергей Шумаков. По два очка набрали Павел Куликов (1+1), Ефим Гуркин (1+1), Алексей Макеев (0+2) и Станислав Бочаров (0+2).

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Александр Кравченко все материалы автора

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