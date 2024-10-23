Московское «Динамо» на выезде обыграло «Автомобилист»
Московское «Динамо» победило «Автомобилист» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
Бело-голубые забросили две шайбы в первые девять минут встречи — у гостей отличились Никита Гусев и Артем Чернов. Единственный гол хозяев на счету Анатолия Голышева.
«Динамо» одержало четвертую победу в последних пяти играх. Москвичи уступили только «Локомотиву» (3:4 Б) 21 октября. После 19 матчей «Динамо» с 22 очками располагается на шестом месте в таблице Западной конференции. «Автомобилист» (22 балла за 18 игр) идет на второй позиции на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы: Гусев — 7 (бол., Менелл, Уил), 4:32 — 0:1. Чернов — 2 (Пыленков, Джиошвили), 8:58 — 0:2. Голышев — 6 (бол., Меркли, Эберт), 20:13 — 1:2.
Вратари: Галкин (Аликин, 8:58, 58:53) — Моторыгин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 31 (7+7+17) — 30 (11+10+9).
Судьи: Сидоренко, Юдаков.
23 октября. Екатеринбург. Уралец.
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|6
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|1
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|14
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|8
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|18
|9
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|5
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|8
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|10
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|18
|6
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|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|23.10
|15:30
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Сибирь – Барыс
|1 : 3
|23.10
|16:30
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Авангард – Трактор
|3 : 4
|23.10
|17:00
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Автомобилист – Динамо М
|1 : 2
|23.10
|19:30
|
ЦСКА – Амур
|- : -
|23.10
|19:30
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Куньлунь РС – СКА
|- : -