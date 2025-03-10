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10 марта 2025, 19:34

ЦСКА нанес «Автомобилисту» четвертое поражение подряд

Алина Савинова
ЦСКА обыграл «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ (4:3).
Фото ХК ЦСКА

ЦСКА на выезде обыграл «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3. Эта встреча стала первой для екатеринбуржцев на новом домашнем стадионе «УГМК Арена».

У армейцев 3 (2+1) очка набрал Прохор Полтапов, еще по голу забили Максим Мамин и Станислав Галиев, на счету которого также результативная передача. Форвард московской команды Максим Соркин отметился двумя голевыми пасами. За хозяев по шайбе забросили Ник Меркли, Никита Трямкин и Сергей Зборовский.

ЦСКА набрал 83 очка и вернулся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» (81) сохраняет четвертую позицию на «Востоке». У команды из Екатеринбурга четвертое поражение кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Голы: Галиев — 6 (Полтапов, Ярош), 8:15 — 0:1. Полтапов — 15 (Соркин, Галиев), 25:19 — 0:2. Мамин — 13 (мен.), 27:07 — 0:3. Меркли — 11 (бол., Шаров, Трямкин), 27:32 — 1:3. Полтапов — 16 (Соркин, Нестеров), 28:53 — 1:4. Трямкин — 3 (Каштанов, Шашков), 52:34 — 2:4. Зборовский — 4 (Обидин, Меркли), 58:05 — 3:4.

Вратари: Аликин (Галкин, 28:53, 58:15 — 58:38, 59:05) — Хомченко.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (7+13+11) — 33 (8+16+9).

Судьи: Гамалей, Сидоренко.

10 марта. Екатеринбург. УГМК Арена. 10489 зрителей.

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
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2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
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Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
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1. Локомотив - Авангард
2 - 5
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2 - 4
4. Авангард - Локомотив
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5. Локомотив - Авангард
4 - 0
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1/4 финала
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Динамо Мн - Ак Барс
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Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
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4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
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3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
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2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
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Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
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1. Авангард - ЦСКА
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1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
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3. Сибирь - Металлург Мг
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1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
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3 - 1
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Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
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Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
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Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 4
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ЦСКА - СКА
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
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2. Ак Барс - Трактор
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Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
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4. Сал. Юлаев - Автомобилист
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