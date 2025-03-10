ЦСКА нанес «Автомобилисту» четвертое поражение подряд

ЦСКА на выезде обыграл «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3. Эта встреча стала первой для екатеринбуржцев на новом домашнем стадионе «УГМК Арена».

У армейцев 3 (2+1) очка набрал Прохор Полтапов, еще по голу забили Максим Мамин и Станислав Галиев, на счету которого также результативная передача. Форвард московской команды Максим Соркин отметился двумя голевыми пасами. За хозяев по шайбе забросили Ник Меркли, Никита Трямкин и Сергей Зборовский.

ЦСКА набрал 83 очка и вернулся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» (81) сохраняет четвертую позицию на «Востоке». У команды из Екатеринбурга четвертое поражение кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Голы: Галиев — 6 (Полтапов, Ярош), 8:15 — 0:1. Полтапов — 15 (Соркин, Галиев), 25:19 — 0:2. Мамин — 13 (мен.), 27:07 — 0:3. Меркли — 11 (бол., Шаров, Трямкин), 27:32 — 1:3. Полтапов — 16 (Соркин, Нестеров), 28:53 — 1:4. Трямкин — 3 (Каштанов, Шашков), 52:34 — 2:4. Зборовский — 4 (Обидин, Меркли), 58:05 — 3:4.

Вратари: Аликин (Галкин, 28:53, 58:15 — 58:38, 59:05) — Хомченко.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (7+13+11) — 33 (8+16+9).

Судьи: Гамалей, Сидоренко.

10 марта. Екатеринбург. УГМК Арена. 10489 зрителей.