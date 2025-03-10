ЦСКА нанес «Автомобилисту» четвертое поражение подряд
ЦСКА на выезде обыграл «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3. Эта встреча стала первой для екатеринбуржцев на новом домашнем стадионе «УГМК Арена».
У армейцев 3 (2+1) очка набрал Прохор Полтапов, еще по голу забили Максим Мамин и Станислав Галиев, на счету которого также результативная передача. Форвард московской команды Максим Соркин отметился двумя голевыми пасами. За хозяев по шайбе забросили Ник Меркли, Никита Трямкин и Сергей Зборовский.
ЦСКА набрал 83 очка и вернулся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» (81) сохраняет четвертую позицию на «Востоке». У команды из Екатеринбурга четвертое поражение кряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)
Голы: Галиев — 6 (Полтапов, Ярош), 8:15 — 0:1. Полтапов — 15 (Соркин, Галиев), 25:19 — 0:2. Мамин — 13 (мен.), 27:07 — 0:3. Меркли — 11 (бол., Шаров, Трямкин), 27:32 — 1:3. Полтапов — 16 (Соркин, Нестеров), 28:53 — 1:4. Трямкин — 3 (Каштанов, Шашков), 52:34 — 2:4. Зборовский — 4 (Обидин, Меркли), 58:05 — 3:4.
Вратари: Аликин (Галкин, 28:53, 58:15 — 58:38, 59:05) — Хомченко.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (7+13+11) — 33 (8+16+9).
Судьи: Гамалей, Сидоренко.
10 марта. Екатеринбург. УГМК Арена. 10489 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3