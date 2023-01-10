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Сегодня, 19:17

«Автомобилист» обыграл ЦСКА и прервал серию из девяти поражений подряд

Алина Савинова
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«Автомобилист» на своем льду обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В составе команды из Екатеринбурга отметились Брукс Мэйсек, Дмитрий Жукенов, Сергей Широков и Владимир Кузнецов.

У армейцев шайбы забросили Никита Нестеров и Антон Слепышев.

«Автомобилист» прервал серию из девяти поражений подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. ЦСКА занимает второе место в таблице Запада (67 очков).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Мэйсек — 30, 3:29 — 1:0. Нестеров — 6 (Плотников), 12:14 — 1:1. Жукенов — 2 (бол., Гуркин, Блэкер), 28:30 — 2:1. Широков — 12 (бол., Волк), 47:16 — 3:1. Слепышев — 8 (бол., Григоренко, Мамин), 56:44 — 3:2. Кузнецов — 1 (п.в.), 59:49 — 4:2.

Вратари: Бобков — Рейдеборн (57:16 — 59:49).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 24 (13+3+8) — 28 (10+6+12).

Судьи: Морозов, Оленин.
10 января. Екатеринбург. Уралец.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК ЦСКА (Москва)
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