«Автомобилист» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Барыс» одержал победу над «Автомобилистом» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У гостей два гола забил 20-летний Семен Симонов, две результативные передачи сделали Мэйсон Морелли и Самат Данияр. У хозяев шайбу забросил Максим Осипов.

«Барыс» набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 39 очками расположился на пятой строчке.