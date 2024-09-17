«Барыс» в овертайме обыграл «Автомобилист»
«Барыс» на выезде победил «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
В основное время у екатеринбургской команды гол забил Ник Меркли, у клуба из Астаны отличился Кирилл Савицкий. В овертайме шайбу забросил Майкл Маклауд.
«Автомобилист» с 7 очками после 6 игр располагается на четвертом месте в таблице «Востока». «Барыс» набрал 3 балла за 5 встреч и идет на предпоследней, 11-й позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Астана) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Савицкий — 1 (Старченко), 0:32 — 0:1. Меркли — 2 (бол., Мэйсек, Да Коста), 23:36 — 1:1. Маклауд — 2 (Старченко), 61:41 — 1:2.
Вратари: Аликин — Бояркин.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 37 (9+18+10+0) — 22 (8+5+5+4).
Судьи: Бирин, Лазарев.
17 сентября. Екатеринбург. Уралец.
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