«Барыс» всухую победил «Автомобилист»
19:13
«Барыс» победил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости взяли верх со счетом 2:0.
«Барыс» набрал 40 очков и обошел «Авто» в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Нур-Султана идет на седьмом месте, «Автомобилист» — на восьмом.
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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Старченко — 6, 34:12 — 0:1. Вей — 9 (п.в., Морроу), 59:21 — 0:2.
Вратари: Маттссон (58:34 — 59:21) — Ортио.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 32 (15+6+11) — 31 (9+15+7).
Судьи: Ансонс, Оскирко.
21 декабря. Екатеринбург. Уралец.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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