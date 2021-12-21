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«Барыс» всухую победил «Автомобилист»

19:13
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«Барыс» победил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости взяли верх со счетом 2:0.

«Барыс» набрал 40 очков и обошел «Авто» в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Нур-Султана идет на седьмом месте, «Автомобилист» — на восьмом.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Старченко — 6, 34:12 — 0:1. Вей — 9 (п.в., Морроу), 59:21 — 0:2.

Вратари: Маттссон (58:34 — 59:21) — Ортио.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (15+6+11) — 31 (9+15+7).

Судьи: Ансонс, Оскирко.

21 декабря. Екатеринбург. Уралец.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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