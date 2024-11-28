«Автомобилист» встретится с «Авангардом» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 28 ноября. Игра состоится в культурно-развлекательном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Автомобилист» — «Авангард» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ.

Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начало — в 19.45 по местному времени.

Команда из Екатеринбурга набрала 39 очков и занимает второе место в Восточной конференции. Клуб из Омска с 28-ю очками располагается на восьмой строчке на Востоке.

Матч «Автомобилист» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика