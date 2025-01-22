«Автомобилист» — «Авангард»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Автомобилист» встретится с «Авангардом» в FONBET Чемпионате КХЛ в среду, 22 января. Игра пройдет на ледовой арене «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями встречи «Автомобилист» — «Авангард» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ. Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начало эфира — 19.45 по местному времени.
Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2024/2025 пройдет с 3 сентября 2024-го по 23 марта 2025-го. Плей-офф состоится с 26 марта по 25 мая.
Матч «Автомобилист» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|38
|11
|78
|2
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|3
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|4
|Северсталь
|47
|29
|18
|59
|5
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|6
|СКА
|46
|26
|20
|57
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|46
|21
|25
|50
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|46
|18
|28
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|49
|31
|18
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|4
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|5
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|6
|Авангард
|46
|24
|22
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|47
|14
|33
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|22.01
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|22.01
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|22.01
|19:30
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -