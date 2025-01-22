«Автомобилист» встретится с «Авангардом» в FONBET Чемпионате КХЛ в среду, 22 января. Игра пройдет на ледовой арене «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Автомобилист» — «Авангард» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ. Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начало эфира — 19.45 по местному времени.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2024/2025 пройдет с 3 сентября 2024-го по 23 марта 2025-го. Плей-офф состоится с 26 марта по 25 мая.

Матч «Автомобилист» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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