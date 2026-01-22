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22 января, 19:31

«Авангард» в овертайме обыграл «Автомобилист» и одержал четвертую победу подряд

Сергей Ярошенко
Игроки «Авангарда» празднуют гол.
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» на выезде обыграл «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

У гостей шайбу забросил Майкл Маклауд, победный гол в овертайме на счету Эндрю Потуральски. У хозяев отличился Роман Горбунов.

Для омской команды данная победа стала четвертой подряд.

«Авангард» набрал 67 очков и занимает третье место в турнирной таблице Воcточной конференции, «Автомобилист» с 58 очками — на четвертой строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
22 января, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург)
Автомобилист
Авангард
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ХК Авангард
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