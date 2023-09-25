«Автомобилист» сыграет с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ 25 сентября

«Автомобилист» сыграет с «Авангардом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 25 сентября, в понедельник. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Уралец» в Екатеринбурге и начнется — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события «Автомобилист» — «Авангард» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Игру в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime. Также встречу можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. За матчами регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисах Окко и Кинопоиск по платной подписке.

Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начало трансляции — 19.50 по местному времени.

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