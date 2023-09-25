«Автомобилист» — «Авангард»: прямая трансляция матча КХЛ
«Автомобилист» сыграет с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ 25 сентября
«Автомобилист» сыграет с «Авангардом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 25 сентября, в понедельник. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Уралец» в Екатеринбурге и начнется — в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события «Автомобилист» — «Авангард» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
Игру в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime. Также встречу можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. За матчами регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисах Окко и Кинопоиск по платной подписке.
Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начало трансляции — 19.50 по местному времени.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте
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30.09
|25.09
|12:30
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Адмирал – СКА
|1 : 2
|25.09
|15:30
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Сибирь – Динамо М
|- : -
|25.09
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|25.09
|18:00
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Лада – Трактор
|- : -
|25.09
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|25.09
|19:30
|
Локомотив – Металлург Мг
|- : -
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