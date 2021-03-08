«Автомобилист» — «Авангард», Кубок Гагарина: трансляция матча серии плей-офф
12:45
Сегодня, 8 марта, состоится четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Автомобилист» на своем льду примет «Авангард». Начало матча — в 14.30 по московскому времени.
«Ястребы» ведут в серии 2-1. Команда Боба Хартли выиграла стартовые матчи со счетом 3:0 и 4:3, а третью встречу взяли хоккеисты «Авто» — 2:1.
Следить за матчем «Автомобилист» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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