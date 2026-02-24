«Автомобилист» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Автомобилист» и «Авангард» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 24 февраля. Игра будет проходить на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Автомобилист» — «Авангард» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

24 февраля, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург) Автомобилист Авангард

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ ТВ». В Омске трансляцию также будет вести канал «12».

Обе команды провели по 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, «Автомобилист» набрал 70 очков, а «Авангард» — 84 очка. По ходу сезона-2025/26 команды встречались пять раз, три победы одержали екатеринбуржцы, две — омичи.

Матч «Автомобилист» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс