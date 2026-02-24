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«Автомобилист» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Автомобилист» и «Авангард» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Автомобилист», Telegram

«Автомобилист» и «Авангард» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 24 февраля. Игра будет проходить на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Автомобилист» — «Авангард» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
24 февраля, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург)
Автомобилист
Авангард

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ ТВ». В Омске трансляцию также будет вести канал «12».

Обе команды провели по 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, «Автомобилист» набрал 70 очков, а «Авангард» — 84 очка. По ходу сезона-2025/26 команды встречались пять раз, три победы одержали екатеринбуржцы, две — омичи.

Матч «Автомобилист» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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ХК Авангард
ХК Автомобилист
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Восточная конференция И В П О
1 Салават Юлаев 1 1 0 2
2 Автомобилист 1 1 0 2
3 Ак Барс 1 1 0 2
4 Сибирь 1 0 1 1
5 Металлург Мг 0 0 0 0
6 Авангард 0 0 0 0
7 Нефтехимик 0 0 0 0
8 Амур 0 0 0 0
9 Барыс 0 0 0 0
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 1 1 0 2
2 Торпедо НН 1 1 0 2
3 СКА 1 1 0 2
4 Лада 1 0 1 1
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