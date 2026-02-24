«Автомобилист» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Автомобилист» и «Авангард» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 24 февраля. Игра будет проходить на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры «Автомобилист» — «Авангард» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ ТВ». В Омске трансляцию также будет вести канал «12».
Обе команды провели по 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, «Автомобилист» набрал 70 очков, а «Авангард» — 84 очка. По ходу сезона-2025/26 команды встречались пять раз, три победы одержали екатеринбуржцы, две — омичи.
Матч «Автомобилист» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Салават Юлаев
|1
|1
|0
|2
|2
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|3
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|4
|Сибирь
|1
|0
|1
|1
|5
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Амур
|0
|0
|0
|0
|9
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|10
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо НН
|1
|1
|0
|2
|3
|СКА
|1
|1
|0
|2
|4
|Лада
|1
|0
|1
|1
|5
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Северсталь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|6.09
|14:30
|Металлург Мг – Амур
|- : -
|6.09
|17:00
|Нефтехимик – Шанхай Дрэгонс
|- : -