«Автомобилист» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Автомобилист» и «Авангард» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 22 января. Матч пройдет на льду «УГМК Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

22 января, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург) Автомобилист Авангард

Следить за ключевыми событиями игры «Автомобилист» — «Авангард» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Омске трансляцию можно смотреть на телеканале «ТВ ИН» (начало эфира — в 20.00 по местному времени).

Клуб из Екатеринбурга набрал 57 очков в 47 матчах и занимает четвртое место в Восточной конференции. Ястребы с 65 очками в 46 играх идут на третьей строчке «Востока».