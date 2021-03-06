«Автомобилист» одержал первую победу в серии против «Авангарда»

«Автомобилист» одержал первую победу в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда». В третьем матче серии команда из Екатеринбурга переиграла соперника со счетом 2:1.

Решающую шайбу за минуту до конца третьего периода забил нападающий «Автомобилиста» Григорий Белоусов.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Третий матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Бочаров — 1 (мен., Хольцер, Холланд), 31:13 — 1:0. Хохлачев — 1 (бол., Береглазов, Ковальчук), 32:07 — 1:1. Белоусов — 2 (Щемеров, Бочаров), 58:52 — 2:1.

Вратари: Коварж — Бобков (59:04).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 27 (4+13+10) — 38 (10+17+11).

Судьи: Ансонс, Сидоренко.

6 марта. Екатеринбург. КРК «Уралец».

Счет в серии: 1-2.