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Сегодня, 16:48

«Авангард» разгромил «Автомобилист» и одержал 7-ю победу подряд

Руслан Минаев
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Хоккеисты «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» в гостях разгромил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:1.

В составе омского клуба хет-трик на счету Владимира Ткачева, еще по шайбе забили Арсений Грицюк, Алексей Белоглазов, Семен Чистяков и Сергей Толчинский. У екатеринбуржцев отметился Брукс Мейсек.

«Авангард» (60 очков) одержал 7-ю победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Востока. «Автомобилист» проиграл 7-ю игру кряду и тем не менее лидирует на Востоке — 62 очка.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 1:7 (0:1, 1:3, 0:3)

Голы: Грицюк — 8 (Толчинский), 13:48 — 0:1. Мэйсек — 28 (Волк, Ситников), 23:56 — 1:1. Береглазов — 7 (Толчинский, Грицюк), 24:23 — 1:2. Чистяков — 5, 32:22 — 1:3. Ткачев — 14 (А. Бродхерст), 34:52 — 1:4. Ткачев — 15 (бол., Толчинский, Найт), 53:28 — 1:5. Толчинский — 13 (бол., Телегин, Грицюк), 53:51 — 1:6. Ткачев — 16 (Буше), 59:25 — 1:7.

Вратари: Бобков (Маттссон, 32:22) — Демченко.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (9+7+14) — 25 (7+9+9).

Судьи: Раводин, Сергеев.

3 января. Екатеринбург. Уралец.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
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2 Локомотив 46 29 17 65
3 ЦСКА 44 28 16 61
4 Торпедо 45 28 17 59
5 Динамо М 45 26 19 59
6 Спартак 46 21 25 49
7 Витязь 45 20 25 48
8 Северсталь 45 18 27 46
9 Динамо Мн 47 18 29 45
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 44 5 39 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 46 28 18 62
2 Металлург 46 27 19 60
3 Авангард 46 28 18 60
4 Сибирь 47 27 20 57
5 Сал. Юлаев 45 23 22 55
6 Адмирал 46 25 21 55
7 Ак Барс 45 22 23 51
8 Барыс 46 21 25 45
9 Трактор 46 19 27 44
10 Амур 45 18 27 42
11 Нефтехимик 45 19 26 41
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Амур – Динамо Мн
 1 : 4
3.01 14:00
Барыс – Металлург
 3 : 2
3.01 14:30
Автомобилист – Авангард
 1 : 7
3.01 17:00
Торпедо – Сочи
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