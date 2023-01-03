«Авангард» разгромил «Автомобилист» и одержал 7-ю победу подряд
«Авангард» в гостях разгромил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:1.
В составе омского клуба хет-трик на счету Владимира Ткачева, еще по шайбе забили Арсений Грицюк, Алексей Белоглазов, Семен Чистяков и Сергей Толчинский. У екатеринбуржцев отметился Брукс Мейсек.
«Авангард» (60 очков) одержал 7-ю победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Востока. «Автомобилист» проиграл 7-ю игру кряду и тем не менее лидирует на Востоке — 62 очка.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 1:7 (0:1, 1:3, 0:3)
Голы: Грицюк — 8 (Толчинский), 13:48 — 0:1. Мэйсек — 28 (Волк, Ситников), 23:56 — 1:1. Береглазов — 7 (Толчинский, Грицюк), 24:23 — 1:2. Чистяков — 5, 32:22 — 1:3. Ткачев — 14 (А. Бродхерст), 34:52 — 1:4. Ткачев — 15 (бол., Толчинский, Найт), 53:28 — 1:5. Толчинский — 13 (бол., Телегин, Грицюк), 53:51 — 1:6. Ткачев — 16 (Буше), 59:25 — 1:7.
Вратари: Бобков (Маттссон, 32:22) — Демченко.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 30 (9+7+14) — 25 (7+9+9).
Судьи: Раводин, Сергеев.
3 января. Екатеринбург. Уралец.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|46
|35
|11
|74
|2
|Локомотив
|46
|29
|17
|65
|3
|ЦСКА
|44
|28
|16
|61
|4
|Торпедо
|45
|28
|17
|59
|5
|Динамо М
|45
|26
|19
|59
|6
|Спартак
|46
|21
|25
|49
|7
|Витязь
|45
|20
|25
|48
|8
|Северсталь
|45
|18
|27
|46
|9
|Динамо Мн
|47
|18
|29
|45
|10
|Куньлунь
|46
|16
|30
|36
|11
|Сочи
|44
|5
|39
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|46
|28
|18
|62
|2
|Металлург
|46
|27
|19
|60
|3
|Авангард
|46
|28
|18
|60
|4
|Сибирь
|47
|27
|20
|57
|5
|Сал. Юлаев
|45
|23
|22
|55
|6
|Адмирал
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|45
|22
|23
|51
|8
|Барыс
|46
|21
|25
|45
|9
|Трактор
|46
|19
|27
|44
|10
|Амур
|45
|18
|27
|42
|11
|Нефтехимик
|45
|19
|26
|41
|3.01
|10:00
|
Амур – Динамо Мн
|1 : 4
|3.01
|14:00
|
Барыс – Металлург
|3 : 2
|3.01
|14:30
|
Автомобилист – Авангард
|1 : 7
|3.01
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|3.01
|17:00
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|3.01
|18:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -