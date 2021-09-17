«Авангард» прервал серию поражений, обыграв в гостях «Автомобилист»

«Авангард» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Сергей Толчинский, Николай Прохоркин и Иван Телегин. Единственную шайбу у хозяев забросил Брукс Мэйсек.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Толчинский — 2 (бол., Найт, Якупов), 16:38 — 0:1. Прохоркин — 2 (Толчинский, Покка), 21:24 — 0:2. Мэйсек — 3 (Принс), 44:49 — 1:2. Телегин — 2 (бол., Прохоркин, Грицюк), 54:40 — 1:3.

Вратари: Шикин (57:57) — Демченко.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (3+14+9) — 23 (8+9+6).

Судьи: Морозов, Франо.

17 сентября. Екатеринбург. Уралец.