«Автомобилист» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

1 октября «Автомобилист» домы сыграл против «Амура» в FONBET Чемпионате КХЛ. В матче на «УГМК Арене» победу одержали хозяева со счетом 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 октября, 17:00. УГМК Арена Автомобилист Амур

