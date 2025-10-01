«Автомобилист» и «Амур» сыграют в чемпионате КХЛ 1 октября

«Автомобилист» и «Амур» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 1 октября. Начало игры на «УГМК Арене» в Екатеринбурге — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 октября, 17:00. УГМК Арена Автомобилист Амур

Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Автомобилист» и «Амур» в матч-центре нашего сайта.

В сезоне КХЛ-2025/26 «Автомобилист» провел 10 матчей и набрал 11 очков, предыдущим соперником екатеринбуржце был «Ак Барс» (4:1). У «Амура» — 8 очков в 8 играх, в четверг хабаровчане выиграли у ЦСКА (2:0).

