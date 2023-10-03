«Автомобилист» сыграет с «Амуром» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 3 октября, во вторник. Матч пройдет в Ледовом дворце спорта «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Автомобилист» — «Амур» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию матча покажут на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ Prime, следить за игрой можно на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — 16.45 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслируют сервисы Кинопоиск и Окко (необходимо подключить платную подписку).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года. Розыгрыш Кубка Гагарина (плей-офф КХЛ) начнется 29 февраля 2024 года и ориентировочно продлится до 29 апреля.

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