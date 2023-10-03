«Автомобилист» — «Амур»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Автомобилист» сыграет с «Амуром» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 3 октября, во вторник. Матч пройдет в Ледовом дворце спорта «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события матча «Автомобилист» — «Амур» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию матча покажут на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ Prime, следить за игрой можно на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — 16.45 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслируют сервисы Кинопоиск и Окко (необходимо подключить платную подписку).
Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года. Розыгрыш Кубка Гагарина (плей-офф КХЛ) начнется 29 февраля 2024 года и ориентировочно продлится до 29 апреля.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|9
|5
|21
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Ак Барс
|12
|8
|4
|17
|4
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
|14
|7
|7
|16
|7
|Авангард
|11
|6
|5
|13
|8
|Сал. Юлаев
|12
|6
|6
|12
|9
|Амур
|12
|4
|8
|11
|10
|Барыс
|13
|3
|10
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|Динамо М
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|6
|ЦСКА
|13
|6
|7
|13
|7
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|8
|СКА
|12
|6
|6
|12
|9
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|10
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|11
|Витязь
|13
|2
|11
|5
|3.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|3.10
|19:30
|
Ак Барс – Северсталь
|- : -
|3.10
|19:30
|
Торпедо – Авангард
|- : -