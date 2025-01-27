«Автомобилист» сыграет с «Амуром» в FONBET Чемпионате КХЛ в понедельник, 27 января. Игра пройдет в ледовом дворце «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Автомобилист» — «Амур» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Команда Николая Заварухина в 48 матчах набрала 64 очка и занимает второе место в Восточной конференции. Клуб из Хабаровска с 29 очками в 49 играх располагается на 11-й строчке на Востоке.

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