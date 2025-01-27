«Автомобилист» обыграл «Амур» и одержал девятую победу подряд
«Автомобилист» дома победил «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.
У хозяев два гола забил Андрей Обидин, 2 (1+1) очка на счету Ника Меркли. У гостей дубль оформил Илья Талалуев.
«Автомобилист» одержал девятую победу подряд и с 66 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Амур» с 29 очками — на 11-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 5:4 (1:1, 1:0, 3:3)
Голы: Бродхерст — 8 (Барулин), 10:44 — 0:1. Меркли — 6 (Шаров, Зборовский), 18:49 — 1:1. Обидин — 7 (Кизимов, Шашков), 38:55 — 2:1. Мэйсек — 18 (бол., Да Коста, Блэкер), 42:56 — 3:1. Талалуев — 4 (Гиздатуллин, Брынцев), 49:47 — 3:2. Обидин — 8 (Меркли, Трямкин), 51:07 — 4:2. Бывальцев — 8 (Трямкин), 53:39 — 5:2. Талалуев — 5 (бол., Грачев, Гуркин), 58:12 — 5:3. Мищенко — 3 (Бродхерст, Барулин), 59:06 — 5:4.
Вратари: Галкин — Джурасик (58:22).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 27 (9+10+8) — 34 (14+8+12).
Судьи: Васильев, Кочетов.
27 января. Екатеринбург. Уралец.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|50
|38
|12
|78
|2
|Северсталь
|49
|31
|18
|63
|3
|Динамо М
|48
|30
|18
|63
|4
|Спартак
|47
|28
|19
|62
|5
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|6
|СКА
|48
|27
|21
|59
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|48
|22
|26
|52
|9
|Куньлунь РС
|48
|21
|27
|46
|10
|Витязь
|48
|19
|29
|43
|11
|Сочи
|48
|14
|34
|33
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|51
|32
|19
|69
|2
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|3
|Сал. Юлаев
|48
|31
|17
|64
|4
|Ак Барс
|47
|30
|17
|62
|5
|Металлург Мг
|49
|29
|20
|62
|6
|Авангард
|48
|25
|23
|53
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|49
|15
|34
|43
|10
|Лада
|47
|18
|29
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|50
|11
|39
|28
|27.01
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|4 : 1
|27.01
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|5 : 4
|27.01
|19:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|27.01
|19:30
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|27.01
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -