«Автомобилист» нанес «Амуру» девятое поражение подряд

«Автомобилист» на своем льду обыграл «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев 3 очка у Даниэля Спронга (2+1), по 2 очка набрали Кирилл Воробьев (0+2) и Брукс Мэйсек (0+2), также по шайбе забросили Степан Хрипунов и Александр Шаров. У гостей отличились Олег Ли и Евгений Свечников.

Хабаровский клуб потерпел девятое поражение подряд.

«Автомобилист» набрал 60 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Воcточной конференции, «Амур» с 39 очками — на девятой строчке «Востока».