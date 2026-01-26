«Автомобилист» нанес «Амуру» девятое поражение подряд
«Автомобилист» на своем льду обыграл «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.
У хозяев 3 очка у Даниэля Спронга (2+1), по 2 очка набрали Кирилл Воробьев (0+2) и Брукс Мэйсек (0+2), также по шайбе забросили Степан Хрипунов и Александр Шаров. У гостей отличились Олег Ли и Евгений Свечников.
Хабаровский клуб потерпел девятое поражение подряд.
«Автомобилист» набрал 60 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Воcточной конференции, «Амур» с 39 очками — на девятой строчке «Востока».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|49
|38
|11
|80
|2
|Авангард
|49
|34
|15
|71
|3
|Ак Барс
|51
|33
|18
|70
|4
|Автомобилист
|50
|28
|22
|60
|5
|Нефтехимик
|50
|27
|23
|57
|6
|Салават Юлаев
|51
|25
|26
|54
|7
|Трактор
|50
|22
|28
|50
|8
|Сибирь
|52
|22
|30
|49
|9
|Амур
|50
|17
|33
|41
|10
|Барыс
|52
|16
|36
|39
|11
|Адмирал
|49
|14
|35
|36
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|32
|19
|69
|2
|Северсталь
|51
|32
|19
|68
|3
|Динамо Мн
|50
|30
|20
|66
|4
|Торпедо НН
|51
|30
|21
|65
|5
|ЦСКА
|51
|26
|25
|60
|6
|Динамо М
|51
|28
|23
|60
|7
|Спартак
|49
|26
|23
|58
|8
|СКА
|48
|24
|24
|53
|9
|Шанхай Дрэгонс
|50
|18
|32
|45
|10
|Сочи
|48
|15
|33
|37
|11
|Лада
|51
|15
|36
|36
Результаты / календарь
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
|30.01
|19:00
|Локомотив – Лада
|- : -
|30.01
|19:30
|Динамо М – Северсталь
|- : -
|30.01
|19:30
|Спартак – СКА
|- : -
|30.01
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Сочи
|- : -
