26 января, 19:23

«Автомобилист» нанес «Амуру» девятое поражение подряд

Сергей Ярошенко

«Автомобилист» на своем льду обыграл «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев 3 очка у Даниэля Спронга (2+1), по 2 очка набрали Кирилл Воробьев (0+2) и Брукс Мэйсек (0+2), также по шайбе забросили Степан Хрипунов и Александр Шаров. У гостей отличились Олег Ли и Евгений Свечников.

Хабаровский клуб потерпел девятое поражение подряд.

«Автомобилист» набрал 60 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Воcточной конференции, «Амур» с 39 очками — на девятой строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
26 января, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург)
Автомобилист
Амур
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 49 38 11 80
2 Авангард 49 34 15 71
3 Ак Барс 51 33 18 70
4 Автомобилист 50 28 22 60
5 Нефтехимик 50 27 23 57
6 Салават Юлаев 51 25 26 54
7 Трактор 50 22 28 50
8 Сибирь 52 22 30 49
9 Амур 50 17 33 41
10 Барыс 52 16 36 39
11 Адмирал 49 14 35 36
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 32 19 69
2 Северсталь 51 32 19 68
3 Динамо Мн 50 30 20 66
4 Торпедо НН 51 30 21 65
5 ЦСКА 51 26 25 60
6 Динамо М 51 28 23 60
7 Спартак 49 26 23 58
8 СКА 48 24 24 53
9 Шанхай Дрэгонс 50 18 32 45
10 Сочи 48 15 33 37
11 Лада 51 15 36 36
Результаты / календарь
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
30.01 19:00 Локомотив – Лада - : -
30.01 19:30 Динамо М – Северсталь - : -
30.01 19:30 Спартак – СКА - : -
30.01 19:30 Шанхай Дрэгонс – Сочи - : -
Все результаты / календарь

