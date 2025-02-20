«Автомобилист» нанес «Амуру» шестое поражение подряд
«Автомобилист» дома обыграл «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.
У хозяев по два очка набрали Александр Шаров (2+0), Стефан Да Коста (0+2), Брукс Мэйсек (0+2) и Анатолий Голышев (0+2), также голами отметились Ник Меркли, Даниил Валитов и Степан Хрипунов.
У гостей два очка на счету Александра Щемерова (1+1) и Ефима Гуркина (0+2), по шайбе также забросили Девин Броссо и Сергей Лапин.
Для хабаровской команды это шестое поражение подряд.
«Автомобилист» набрал 77 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Амур» с 33 очками — на 11-й строчке «Востока».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)
Голы: Меркли — 9, 6:46 — 1:0. Щемеров — 3 (бол., Гуркин, О. Ли), 9:17 — 1:1. Броссо — 13 (О. Ли, Коротких), 11:04 — 1:2. Валитов — 1 (Да Коста), 28:13 — 2:2. Шаров — 13 (бол., Мэйсек, Голышев), 31:33 — 3:2. Шаров — 14 (бол., Мэйсек, Да Коста), 45:54 — 4:2. Лапин — 5 (Гуркин, Щемеров), 49:14 — 4:3. Хрипунов — 10 (Голышев), 57:40 — 5:3.
Вратари: Аликин — Кобозев (59:25).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 39 (9+15+15) — 31 (13+10+8).
Судьи: Лазарев, Спирин.
20 февраля. Екатеринбург. Уралец.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3