«Автомобилист» нанес «Амуру» шестое поражение подряд

«Автомобилист» дома обыграл «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.

У хозяев по два очка набрали Александр Шаров (2+0), Стефан Да Коста (0+2), Брукс Мэйсек (0+2) и Анатолий Голышев (0+2), также голами отметились Ник Меркли, Даниил Валитов и Степан Хрипунов.

У гостей два очка на счету Александра Щемерова (1+1) и Ефима Гуркина (0+2), по шайбе также забросили Девин Броссо и Сергей Лапин.

Для хабаровской команды это шестое поражение подряд.

«Автомобилист» набрал 77 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Амур» с 33 очками — на 11-й строчке «Востока».

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Голы: Меркли — 9, 6:46 — 1:0. Щемеров — 3 (бол., Гуркин, О. Ли), 9:17 — 1:1. Броссо — 13 (О. Ли, Коротких), 11:04 — 1:2. Валитов — 1 (Да Коста), 28:13 — 2:2. Шаров — 13 (бол., Мэйсек, Голышев), 31:33 — 3:2. Шаров — 14 (бол., Мэйсек, Да Коста), 45:54 — 4:2. Лапин — 5 (Гуркин, Щемеров), 49:14 — 4:3. Хрипунов — 10 (Голышев), 57:40 — 5:3.

Вратари: Аликин — Кобозев (59:25).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 39 (9+15+15) — 31 (13+10+8).

Судьи: Лазарев, Спирин.

20 февраля. Екатеринбург. Уралец.