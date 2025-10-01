«Автомобилист» обыграл «Амур», Хрипунов набрал два очка

«Автомобилист» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ обыграл «Амур» (3:1). Гости открыли счет на 2-й минуте игры, хозяева забросили три шайбы подряд.

Нападающий екатеринбуржцев Степан Хрипунов набрал 2 (1+1) очка.

«Автомобилист» (13 очков) одержал вторую победу подряд после трех поражений.

«Амур» (8 очков) потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах.