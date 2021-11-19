Дубль Макеева принес «Автомобилисту» победу над «Амуром»

«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Авто» на своем льду переиграл соперника со счетом 4:0.

Дубль оформил нападающий Алексей Макеев.

«Автомобилист» прервал серию из четырех поражений подряд, и с 31 очком в 30 матчах поднялся на 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 27 баллами в 31 встрече располагается на 9-й строчке Востока.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Макеев — 6 (Белоусов), 0:53 — 1:0. Макеев — 7 (Гуркин), 10:46 — 2:0. Хрипунов — 3 (Бочаров, Спунер), 34:39 — 3:0. Принс — 5 (бол., Шумаков, Гуркин), 42:46 — 4:0.

Вратари: Шикин — Бартошак.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (14+15+7) — 25 (3+8+14).

Судьи: Гамалей, Гофман.

19 ноября. Екатеринбург. Уралец.