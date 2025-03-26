Хоккей
26 марта, 07:20

Автомобилист — Ак Барс: время начала матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

«Автомобилист» и «Ак Барс» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Автомобилист» примет «Ак Барс» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина в среду, 26 марта. Игра пройдет на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Автомобилист» — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Казани игру также покажет канал «ТНВ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции (89 очков), «Ак Барс» — пятое (87 очков). Команды встретились четыре раза, трижды победу одержали казанцы, один раз — екатеринбуржцы.

