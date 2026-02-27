«Автомобилист» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» в серии буллитов победил «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2. Игра прошла 27 февраля на «УГМК Арене» в Екатеринбурге.

«Ак Барс» с 82 баллами занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 74 очками располагается на строчку ниже.

В следующем матче «Ак Барс» 1 марта встретится с «Трактором», «Автомобилист» 2 марта сыграет с ЦСКА.