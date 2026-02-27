«Автомобилист» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ
«Автомобилист» в серии буллитов победил «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2. Игра прошла 27 февраля на «УГМК Арене» в Екатеринбурге.
«Ак Барс» с 82 баллами занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 74 очками располагается на строчку ниже.
В следующем матче «Ак Барс» 1 марта встретится с «Трактором», «Автомобилист» 2 марта сыграет с ЦСКА.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|3
|3
|0
|6
|2
|Барыс
|2
|2
|0
|4
|3
|Салават Юлаев
|3
|2
|1
|4
|4
|Металлург Мг
|2
|2
|0
|4
|5
|Нефтехимик
|2
|1
|1
|3
|6
|Автомобилист
|2
|1
|1
|3
|7
|Трактор
|3
|1
|2
|2
|8
|Амур
|2
|0
|2
|1
|9
|Сибирь
|2
|0
|2
|1
|10
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|11
|Авангард
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|СКА
|2
|2
|0
|4
|3
|Торпедо НН
|3
|2
|1
|4
|4
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|5
|Спартак
|2
|1
|1
|2
|6
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|7
|Шанхай Дрэгонс
|2
|1
|1
|2
|8
|Динамо Мн
|1
|0
|1
|1
|9
|Лада
|2
|0
|2
|1
|10
|Динамо М
|2
|0
|2
|0
|11
|Сочи
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
5.09
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8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
|9.09
|17:00
|Барыс – Салават Юлаев
|8 : 6
|9.09
|19:30
|СКА – Лада
|2 : 1 ОТ
|9.09
|19:30
|Динамо М – Адмирал
|2 : 1 Б
|9.09
|19:30
|Ак Барс – Трактор
|2 : 1
|9.09
|19:30
|ЦСКА – Торпедо НН
|3 : 0
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