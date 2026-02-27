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«Автомобилист» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова

«Автомобилист» в серии буллитов победил «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2. Игра прошла 27 февраля на «УГМК Арене» в Екатеринбурге.

«Ак Барс» с 82 баллами занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 74 очками располагается на строчку ниже.

В следующем матче «Ак Барс» 1 марта встретится с «Трактором», «Автомобилист» 2 марта сыграет с ЦСКА.

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Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 3 3 0 6
2 Барыс 2 2 0 4
3 Салават Юлаев 3 2 1 4
4 Металлург Мг 2 2 0 4
5 Нефтехимик 2 1 1 3
6 Автомобилист 2 1 1 3
7 Трактор 3 1 2 2
8 Амур 2 0 2 1
9 Сибирь 2 0 2 1
10 Адмирал 1 0 1 0
11 Авангард 1 0 1 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 2 2 0 4
2 СКА 2 2 0 4
3 Торпедо НН 3 2 1 4
4 ЦСКА 2 1 1 2
5 Спартак 2 1 1 2
6 Северсталь 2 1 1 2
7 Шанхай Дрэгонс 2 1 1 2
8 Динамо Мн 1 0 1 1
9 Лада 2 0 2 1
10 Динамо М 2 0 2 0
11 Сочи 1 0 1 0
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14.09
9.09 17:00 Барыс – Салават Юлаев 8 : 6
9.09 19:30 СКА – Лада 2 : 1 ОТ
9.09 19:30 Динамо М – Адмирал 2 : 1 Б
9.09 19:30 Ак Барс – Трактор 2 : 1
9.09 19:30 ЦСКА – Торпедо НН 3 : 0
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