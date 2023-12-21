«Автомобилист» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ
«Автомобилист» победил «Ак Барс» дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Автомобилист» поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции с 49 очками в 43 матчах. «Ак Барс» идет на пятой строчке с 50 очками в 42 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|40
|27
|13
|57
|2
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|3
|Лада
|43
|22
|21
|53
|4
|Сал. Юлаев
|40
|25
|15
|52
|5
|Ак Барс
|42
|24
|18
|50
|6
|Автомобилист
|43
|22
|21
|49
|7
|Трактор
|41
|22
|19
|48
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|45
|9
|Амур
|41
|17
|24
|41
|10
|Нефтехимик
|40
|14
|26
|36
|11
|Адмирал
|39
|12
|27
|33
|12
|Барыс
|41
|12
|29
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|42
|27
|15
|58
|2
|Динамо М
|41
|27
|14
|58
|3
|Локомотив
|39
|25
|14
|53
|4
|Торпедо
|42
|25
|17
|53
|5
|СКА
|40
|26
|14
|53
|6
|ЦСКА
|40
|22
|18
|46
|7
|Северсталь
|41
|18
|23
|43
|8
|Динамо Мн
|39
|18
|21
|40
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|42
|14
|28
|32
|11
|Витязь
|41
|13
|28
|31
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
|21.12
|16:30
|
Авангард – Сочи
|8 : 3
|21.12
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|2 : 1
|21.12
|18:00
|
Лада – Сибирь
|4 : 1
|21.12
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|1 : 3
|21.12
|19:00
|
Локомотив – Витязь
|5 : 2
|21.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|3 : 2
|21.12
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
|21.12
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -
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