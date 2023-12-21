«Автомобилист» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» победил «Ак Барс» дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Автомобилист» поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции с 49 очками в 43 матчах. «Ак Барс» идет на пятой строчке с 50 очками в 42 играх.