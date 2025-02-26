«Автомобилист» примет «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 26 февраля. Игра пройдет на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывают онлайн-платформа «Кинопоиск», канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. В Казани трансляцию также проведет канал «ТНВ».

Основные события игры «Автомобилист» — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды встретятся в третий раз в сезоне, предыдущие две игры завершились победой «Ак Барса» — 6:2 в гостях 29 сентября 2024 года и 4:1 на своем льду 6 февраля.

Оба клуба провели по 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, казанцы набрали 76 очков, а екатеринбуржцы — 79.

Матч «Автомобилист» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс