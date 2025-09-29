«Автомобилист» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Автомобилист» и «Ак Барс» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 29 сентября. Игра пройдет на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

29 сентября, 17:00. УГМК Арена Автомобилист Ак Барс

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Казани трансляцию также будет вести канал «ТНВ».

Обе команды провели по 9 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрали по 9 очков. Предыдущая встреча клубов состоялась 10 сентября и завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 6:3.

