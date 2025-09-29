Хоккей
29 сентября, 19:16

Три очка Блэкера помогли «Автомобилисту» обыграть «Ак Барс»

Сергей Ярошенко

«Автомобилист» на своем льду обыграл «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У екатеринбуржцев 3 очка набрал Джесси Блэкер (1+2), по 2 очка у Даниила Романцева (1+1) и Алексея Бывальцева (0+2), также по шайбе забросили Роман Горбунов и Никита Шашков. У казанского клуба единственная заброшенная шайба на счету Михаила Фисенко.

«Автомобилист» с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Ак Барс» с 9 очками — на седьмой строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
29 сентября, 17:00. УГМК Арена
Автомобилист
Ак Барс
  • НavBek

    Автик - молодцы! Очень неплохо смотрелись таким составом.

    30.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    С таким лазаретом вдвойне здорово

    29.09.2025

  • Andrey Sakharov

    денежный не равно великий.

    29.09.2025

  • Паснаход

    когда уже попрут антихаризматичного Гатиятуллина, на которого уже сил нет смотреть, и горе-менеджера Валиуллина вместе с ним, задолбали в край, развалили великий клуб

    29.09.2025

  • Andrey Sakharov

    Обыграли басурман. Что опять у этой газетенки с протоколом? Заканчивал игру Берлин, не Билялов...

    29.09.2025

    «Металлург» дома победил «Сибирь»
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 10 7 3 15
    3 Динамо Мн 9 6 3 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 ЦСКА 10 5 5 11
    6 СКА 9 5 4 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Сочи 9 4 5 9
    9 Динамо М 9 4 5 9
    10 Северсталь 9 4 5 8
    11 Лада 10 1 9 3
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 6 : 1
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 5 : 2
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 3 : 1
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 1 : 5
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 - : -
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 - : -
    Все результаты / календарь

