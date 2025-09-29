Три очка Блэкера помогли «Автомобилисту» обыграть «Ак Барс»

«Автомобилист» на своем льду обыграл «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У екатеринбуржцев 3 очка набрал Джесси Блэкер (1+2), по 2 очка у Даниила Романцева (1+1) и Алексея Бывальцева (0+2), также по шайбе забросили Роман Горбунов и Никита Шашков. У казанского клуба единственная заброшенная шайба на счету Михаила Фисенко.

«Автомобилист» с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Ак Барс» с 9 очками — на седьмой строчке.