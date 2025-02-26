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«Автомобилист» дома победил «Ак Барс» в 1000-м матче в КХЛ

Алина Савинова
26 февраля. «Автомобилист» дома обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ (2:1).
Фото ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» одержал победу над «Ак Барсом» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1. Эта игра стала 1000-й для екатеринбургской команды в лиге.

У хозяев по голу забили Ник Эберт и Брукс Мэйсек. Единственная шайба гостей на счету Радэля Замалтдинова.

«Автомобилист» провел последний матч на старой арене. Следующая домашняя игра команды из Екатеринбурга состоится 10 марта на новом стадионе — в этот день «Автомобилист» примет у себя ЦСКА.

«Автомобилист» набрал 81 очко и сохраняет второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 76 баллами располагается на четвертой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Эберт — 7 (Алексеев, Романцев), 18:06 — 1:0. Замалтдинов — 1 (Дыняк), 28:48 — 1:1. Мэйсек — 24 (Шаров, Дитц), 32:49 — 2:1.

Вратари: Аликин — Билялов (58:20).

Штраф: 6 — 0.

Броски: 24 (12+7+5) — 24 (7+8+9).

Судьи: Кочетов, Сергеев.

26 февраля. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

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Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 19
2 Нефтехимик 12 7 5 16
3 Ак Барс 12 7 5 15
4 Салават Юлаев 11 6 5 13
5 Барыс 11 6 5 12
6 Автомобилист 11 5 6 12
7 Трактор 10 5 5 10
8 Авангард 10 5 5 10
9 Амур 10 4 6 9
10 Адмирал 11 3 8 9
11 Сибирь 11 3 8 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 9 3 18
2 ЦСКА 12 9 3 18
3 СКА 10 8 2 16
4 Торпедо НН 10 7 3 14
5 Шанхай Дрэгонс 9 6 3 13
6 Северсталь 11 5 6 12
7 Динамо Мн 11 4 7 12
8 Динамо М 13 5 8 12
9 Спартак 11 5 6 11
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3.10 17:00 Северсталь – Шанхай Дрэгонс 2 : 1 ОТ
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