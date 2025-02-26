«Автомобилист» дома победил «Ак Барс» в 1000-м матче в КХЛ

«Автомобилист» одержал победу над «Ак Барсом» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1. Эта игра стала 1000-й для екатеринбургской команды в лиге.

У хозяев по голу забили Ник Эберт и Брукс Мэйсек. Единственная шайба гостей на счету Радэля Замалтдинова.

«Автомобилист» провел последний матч на старой арене. Следующая домашняя игра команды из Екатеринбурга состоится 10 марта на новом стадионе — в этот день «Автомобилист» примет у себя ЦСКА.

«Автомобилист» набрал 81 очко и сохраняет второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 76 баллами располагается на четвертой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Эберт — 7 (Алексеев, Романцев), 18:06 — 1:0. Замалтдинов — 1 (Дыняк), 28:48 — 1:1. Мэйсек — 24 (Шаров, Дитц), 32:49 — 2:1.

Вратари: Аликин — Билялов (58:20).

Штраф: 6 — 0.

Броски: 24 (12+7+5) — 24 (7+8+9).

Судьи: Кочетов, Сергеев.

26 февраля. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.