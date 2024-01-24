«Ак Барс» обыграл в гостях «Автомобилист»
«Ак Барс» на выезде обыграл «Автомобилист в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
У гостей шайбы забросили Семен Кошелев, Даниил Журавлев, Райли Барбер и Дмитрий Кателевский. Также две результативные передачи сделал Кирилл Семенов.
У хозяев единственный гол забил Брукс Мэйсек.
«Ак Барс» в третий раз за сезон выиграл у «Автомобилиста». В 53 матчах казанский клуб набрал 64 очка и занял 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» идет 4-м, набрав 68 очков в 56 встречах «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Кошелев — 6 (Семенов), 4:33 — 0:1. Мэйсек — 20 (бол., Да Коста, Волк), 13:20 — 1:1. Журавлев — 3 (Кошелев, Семенов), 35:00 — 1:2. Барбер — 14 (п.в., Сафонов), 57:44 — 1:3. Кателевский — 7 (п.в., Лукоянов), 58:47 — 1:4.
Вратари: Галкин (57:16 — 57:44, 58:07 — 58:47) — Билялов.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 36 (11+9+16) — 34 (14+12+8).
Судьи: Акузовский, Соин.
24 января. Екатеринбург. Уралец. 5316 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|36
|20
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|54
|34
|20
|72
|4
|Автомобилист
|57
|31
|26
|68
|5
|Ак Барс
|54
|32
|22
|66
|6
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|7
|Лада
|56
|27
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|54
|21
|33
|53
|10
|Сибирь
|54
|21
|33
|51
|11
|Барыс
|53
|19
|34
|44
|12
|Адмирал
|54
|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|54
|35
|19
|74
|3
|СКА
|54
|35
|19
|73
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|53
|24
|29
|53
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
|24.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 1
|24.01
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|1 : 4
|24.01
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|24.01
|19:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|- : -
|24.01
|19:30
|
СКА – Барыс
|- : -
|24.01
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -
|24.01
|19:30
|
Витязь – Сибирь
|- : -