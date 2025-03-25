«Автомобилист» и «Ак Барс» сыграют в первом раунде плей-офф КХЛ.

Серия до четырех побед одного из соперников стартует в среду, 26 марта, на льду «УГМК-Арены» в Екатеринбурге. Команды будут играть через один день и при необходимости проведут до семи встреч. Более высоко сеяная принимает первый и второй, а также, если потребуется, пятый и седьмой матчи.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Автомобилист» набрал 89 очков и занял четвертое место на «Востоке», у «Ак Барса» — 87 очков и пятая строчка в конференции.

«Автомобилист» — «Ак Барс»: р асписание матчей серии первого раунда Кубка Гагарина 2025

26 марта (среда). 17.00. Екатеринбург. «Автомобилист» — «Ак Барс»

28 марта (пятница). 17.00. Екатеринбург. «Автомобилист» — «Ак Барс»

30 марта (воскресенье). 17.00. Казань. «Ак Барс» — «Автомобилист»

1 апреля (вторник). 19.00. Казань. «Ак Барс» — «Автомобилист»

3 апреля (четверг). 15.00. Екатеринбург. «Автомобилист» — «Ак Барс» — если потребуется

5 апреля (суббота). 17.00. Казань. «Ак Барс» — «Автомобилист» — если потребуется

7 апреля (понедельник). 17.00. Екатеринбург. «Автомобилист» — «Ак Барс» — если потребуется

Время начала матчей — московское.

Первый раунд Кубка Гагарина-2025 пройдет по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдет деление команд Восточной и Западной конференции на две группы в формате перекрестного плей-офф.