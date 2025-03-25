«Автомобилист» — «Ак Барс»: расписание матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ
«Автомобилист» и «Ак Барс» сыграют в первом раунде плей-офф КХЛ.
Серия до четырех побед одного из соперников стартует в среду, 26 марта, на льду «УГМК-Арены» в Екатеринбурге. Команды будут играть через один день и при необходимости проведут до семи встреч. Более высоко сеяная принимает первый и второй, а также, если потребуется, пятый и седьмой матчи.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Автомобилист» набрал 89 очков и занял четвертое место на «Востоке», у «Ак Барса» — 87 очков и пятая строчка в конференции.
«Автомобилист» — «Ак Барс»: расписание матчей серии первого раунда Кубка Гагарина 2025
26 марта (среда). 17.00. Екатеринбург. «Автомобилист» — «Ак Барс»
28 марта (пятница). 17.00. Екатеринбург. «Автомобилист» — «Ак Барс»
30 марта (воскресенье). 17.00. Казань. «Ак Барс» — «Автомобилист»
1 апреля (вторник). 19.00. Казань. «Ак Барс» — «Автомобилист»
3 апреля (четверг). 15.00. Екатеринбург. «Автомобилист» — «Ак Барс» — если потребуется
5 апреля (суббота). 17.00. Казань. «Ак Барс» — «Автомобилист» — если потребуется
7 апреля (понедельник). 17.00. Екатеринбург. «Автомобилист» — «Ак Барс» — если потребуется
Время начала матчей — московское.
Первый раунд Кубка Гагарина-2025 пройдет по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдет деление команд Восточной и Западной конференции на две группы в формате перекрестного плей-офф.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|20
|2
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|3
|Автомобилист
|12
|7
|5
|15
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|12
|5
|7
|14
|6
|Ак Барс
|12
|6
|6
|13
|7
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|8
|Барыс
|12
|5
|7
|12
|9
|Сибирь
|11
|5
|6
|10
|10
|Амур
|11
|3
|8
|8
|11
|Салават Юлаев
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|13
|8
|5
|17
|3
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|4
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|6
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|13
|7
|Динамо М
|11
|6
|5
|13
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|9
|СКА
|11
|5
|6
|12
|10
|Сочи
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|12
|2
|10
|6
|5.10
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 0 Б
|5.10
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 6
|5.10
|14:30
|
Салават Юлаев – Сочи
|3 : 1
|5.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|1 : 2 ОТ
|5.10
|17:00
|
Торпедо НН – Динамо М
|1 : 4
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|3 : 2
|5.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|3 : 1