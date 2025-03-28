«Автомобилист» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ
«Автомобилист» примет «Ак Барс» во втором матче первого раунда КГ
«Автомобилист» примет «Ак Барс» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина в пятницу, 28 марта. Игра пройдет на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события игры «Автомобилист» — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Казани игру также покажет канал «ТНВ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции (89 очков), «Ак Барс» — пятое (87 очков). Первый матч соперников в серии два дня назад завершился победой казанцев со счетом 4:1.
Матч «Автомобилист» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|45
|35
|10
|74
|2
|Ак Барс
|47
|31
|16
|64
|3
|Авангард
|45
|30
|15
|63
|4
|Автомобилист
|46
|26
|20
|55
|5
|Нефтехимик
|48
|25
|23
|53
|6
|Салават Юлаев
|47
|22
|25
|48
|7
|Трактор
|47
|21
|26
|48
|8
|Сибирь
|47
|18
|29
|41
|9
|Амур
|46
|16
|30
|39
|10
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|11
|Адмирал
|44
|13
|31
|34
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|47
|30
|17
|63
|2
|Локомотив
|47
|29
|18
|63
|3
|Динамо Мн
|45
|28
|17
|61
|4
|Торпедо НН
|46
|27
|19
|58
|5
|Динамо М
|46
|26
|20
|55
|6
|ЦСКА
|48
|23
|25
|54
|7
|СКА
|44
|24
|20
|53
|8
|Спартак
|45
|23
|22
|51
|9
|Шанхай Дрэгонс
|45
|17
|28
|43
|10
|Сочи
|44
|14
|30
|34
|11
|Лада
|47
|13
|34
|32
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
|18.01
|14:00
|Трактор – Авангард
|2 : 5
|18.01
|16:00
|Лада – Сочи
|4 : 0
