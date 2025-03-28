Хоккей
28 марта 2025, 15:45

«Автомобилист» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Автомобилист» примет «Ак Барс» во втором матче первого раунда КГ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Автомобилист», Telegram

«Автомобилист» примет «Ак Барс» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина в пятницу, 28 марта. Игра пройдет на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Автомобилист» — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Казани игру также покажет канал «ТНВ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции (89 очков), «Ак Барс» — пятое (87 очков). Первый матч соперников в серии два дня назад завершился победой казанцев со счетом 4:1.

Матч «Автомобилист» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

