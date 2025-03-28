«Автомобилист» примет «Ак Барс» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина в пятницу, 28 марта. Игра пройдет на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Автомобилист» — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Казани игру также покажет канал «ТНВ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции (89 очков), «Ак Барс» — пятое (87 очков). Первый матч соперников в серии два дня назад завершился победой казанцев со счетом 4:1.

