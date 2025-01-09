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Сегодня, 21:21

«Автомобилист» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Автомобилист» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

«Автомобилист» набрал 52 очка и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» потерпел шестое поражение подряд — 43 очка и 7-е место.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 44 34 10 70
2 Спартак 41 26 15 57
3 ЦСКА 42 25 17 57
4 Динамо М 43 26 17 55
5 СКА 42 25 17 54
6 Северсталь 43 26 17 53
7 Динамо Мн 43 24 19 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 42 18 24 40
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 41 27 14 56
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 42 23 19 52
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 43 18 25 43
8 Сибирь 41 18 23 39
9 Лада 41 17 24 39
10 Нефтехимик 42 14 28 39
11 Барыс 46 10 36 24
12 Амур 44 9 35 23
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14.01
9.01 17:00
Автомобилист – Адмирал
 4 : 3
9.01 18:00
Лада – Барыс
 1 : 0
9.01 19:30
Сочи – Амур
 5 : 2
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