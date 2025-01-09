«Автомобилист» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

Читать «СЭ» в

«Автомобилист» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

«Автомобилист» набрал 52 очка и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» потерпел шестое поражение подряд — 43 очка и 7-е место.