«Автомобилист» примет «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 9 января. Игра пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime».

С ключевыми событиями и результатом игры «Автомобилист» — «Адмирал» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды встретятся в третий раз в сезоне. В предыдущих двух матчах, которые проходили в ноябре, победу одержали екатеринбуржцы — 4:3 Б в гостях и 1:0 на своей площадке.

«Автомобилист» набрал 50 очков в 41 игре регулярного чемпионата КХЛ, «Адмирал» провел — 43 очка в 42 матчах. 7 января екатеринбуржцы победили «Барыс» (3:2 Б), а клуб из Владивостока уступил «Металлургу» (3:4 ОТ).

Матч «Автомобилист» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс