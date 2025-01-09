«Автомобилист» победил «Адмирал» благодаря голу Хрипунова на последней минуте матча

«Автомобилист» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

У хозяев голом и результативной передачей отметились Анатолий Голышев и Артем Каштанов. У гостей шайбы забросили Кирилл Петьков, Шэйн Принс и Никита Сошников.

При счете 3:3 победу клубу из Екатеринбурга принес гол Степана Хрипунова.

«Автомобилист» набрал 52 очка и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» потерпел шестое поражение подряд — 43 очка и 7-е место.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Петьков — 3 (Солянников, Метальников), 15:58 — 0:1. Каштанов — 2 (Кузнецов, Дитц), 33:16 — 1:1. Сошников — 13 (Шестаков, Петухов), 35:24 — 1:2. Обидин — 5 (Кизимов, Каштанов), 47:27 — 2:2. Принс — 4 (буллит), 50:16 — 2:3. Голышев — 9 (бол., Кизимов, Блэкер), 55:03 — 3:3. Хрипунов — 9 (Зборовский, Голышев), 59:06 — 4:3.

Вратари: Галкин — Мишуров (59:23).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 41 (12+12+17) — 23 (10+9+4).

Судьи: Гамалей, Светилов.

9 января. Екатеринбург. Уралец.