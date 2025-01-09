«Автомобилист» победил «Адмирал» благодаря голу Хрипунова на последней минуте матча
«Автомобилист» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.
У хозяев голом и результативной передачей отметились Анатолий Голышев и Артем Каштанов. У гостей шайбы забросили Кирилл Петьков, Шэйн Принс и Никита Сошников.
При счете 3:3 победу клубу из Екатеринбурга принес гол Степана Хрипунова.
«Автомобилист» набрал 52 очка и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» потерпел шестое поражение подряд — 43 очка и 7-е место.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
Голы: Петьков — 3 (Солянников, Метальников), 15:58 — 0:1. Каштанов — 2 (Кузнецов, Дитц), 33:16 — 1:1. Сошников — 13 (Шестаков, Петухов), 35:24 — 1:2. Обидин — 5 (Кизимов, Каштанов), 47:27 — 2:2. Принс — 4 (буллит), 50:16 — 2:3. Голышев — 9 (бол., Кизимов, Блэкер), 55:03 — 3:3. Хрипунов — 9 (Зборовский, Голышев), 59:06 — 4:3.
Вратари: Галкин — Мишуров (59:23).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 41 (12+12+17) — 23 (10+9+4).
Судьи: Гамалей, Светилов.
9 января. Екатеринбург. Уралец.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|44
|34
|10
|70
|2
|Спартак
|41
|26
|15
|57
|3
|ЦСКА
|42
|25
|17
|57
|4
|Динамо М
|43
|26
|17
|55
|5
|СКА
|42
|25
|17
|54
|6
|Северсталь
|43
|26
|17
|53
|7
|Динамо Мн
|43
|24
|19
|53
|8
|Торпедо
|42
|19
|23
|46
|9
|Куньлунь РС
|42
|18
|24
|40
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|41
|12
|29
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|44
|27
|17
|59
|2
|Сал. Юлаев
|41
|27
|14
|56
|3
|Ак Барс
|41
|26
|15
|54
|4
|Металлург Мг
|43
|26
|17
|54
|5
|Автомобилист
|42
|23
|19
|52
|6
|Авангард
|42
|21
|21
|45
|7
|Адмирал
|43
|18
|25
|43
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|39
|9
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|10
|Лада
|40
|16
|24
|37
|11
|Барыс
|45
|10
|35
|24
|12
|Амур
|43
|9
|34
|23
|9.01
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|4 : 3
|9.01
|18:00
|
Лада – Барыс
|- : -
|9.01
|19:30
|
Сочи – Амур
|- : -