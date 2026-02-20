«Автомобилист» дома уступил «Адмиралу»

«Автомобилист» на своем льду потерпел поражение от «Адмирала» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:5.

Голы хозяев забили Семен Кизимов и Степан Хрипунов. У гостей дубль оформил Кайл Олсон, 2 (1+1) очка набрал Дмитрий Завгородний и еще по шайбе забросили Никита Ефремов и Аркадий Шестаков.

За игру екатеринбуржцы нанесли 27 бросков в створ ворот соперника, а гости — 41.

«Автомобилист» с 68 очками после 57 матчей сохраняет четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. У «Адмирала» 40 очков в 56 играх и последняя, 11-я строчка. Команда из Владивостока прервала шестиматчевую серию поражений.