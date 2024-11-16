«Автомобилист» обыграл «Адмирал» благодаря единственному голу Кизимова
«Автомобилист» дома победил «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.
Автором единственного гола в этой игре стал Семен Кизимов, который отличился во втором периоде.
«Автомобилист» обыграл «Адмирал» во второй встрече подряд и продлил победную серию до семи матчей. Команда из Екатеринбурга с 36 очками после 25 игр занимает второе место на «Востоке». «Адмирал» (29 баллов в 27 матчах) идет на пятой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Кизимов — 3 (бол., Да Коста, Бывальцев), 31:36 — 1:0.
Вратари: Галкин — Мишуров (59:18).Штраф: 4 — 6.
Броски: 33 (13+10+10) — 24 (8+8+8).
Судьи: Акузовский, Бондарь.
16 ноября. Екатеринбург. Уралец.
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