«Автомобилист» обыграл «Адмирал» благодаря единственному голу Кизимова

«Автомобилист» дома победил «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.

Автором единственного гола в этой игре стал Семен Кизимов, который отличился во втором периоде.

«Автомобилист» обыграл «Адмирал» во второй встрече подряд и продлил победную серию до семи матчей. Команда из Екатеринбурга с 36 очками после 25 игр занимает второе место на «Востоке». «Адмирал» (29 баллов в 27 матчах) идет на пятой строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Кизимов — 3 (бол., Да Коста, Бывальцев), 31:36 — 1:0.

Вратари: Галкин — Мишуров (59:18).Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (13+10+10) — 24 (8+8+8).

Судьи: Акузовский, Бондарь.

16 ноября. Екатеринбург. Уралец.